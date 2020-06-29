Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе, за последние 24 часа там заболели 1075 человек, свидетельствуют данные, опубликованные министерством здравоохранения страны.

«По данным за 28 июня, подтверждено 1075 новых случаев COVID-19, общее число зараженных составляет 18 082, 1875 пациентов выздоровели», — сообщили в министерстве. Также сообщается, что в общей сложности в результате заражения коронавирусом в стране зафиксировано 479 летальных случаев.

Министерство общественной безопасности в воскресенье сообщило, что комендантский час, введенный ранее на национальном уровне, будет продлен до 12 июля.

Ранее сообщалось, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией. «Я по-прежнему в больнице, но постоянно работаю, чтобы служить своему народу», — написал он в Twitter в воскресенье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф