Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в среду озвучил меры санитарной безопасности, которые будут введены в национальном футбольном чемпионате с нового сезона.

Болельщикам голландских клубов разрешат посещать матчи, но запретят петь и кричать на трибунах. Кроме того, фанатам предписано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, сообщает портал FC Update.

«Зрители должны соблюдать социальную дистанцию, иначе мы ужесточим ограничения. Можно взять большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура» после забитого мяча, но не более того. Да, это не так весело, но исследования показали, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют или кричат», — цитирует Рютте телеканал Eurosport.

Mark Rutte over de nieuwe situatie: "Neem van die grote toeters mee en fluister 'hoera'" https://t.co/flQHUQW9v8 pic.twitter.com/LH94UHSdf4 — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 24, 2020

Чемпионат Нидерландов-2019/20 был досрочно завершен в апреле без объявления чемпиона. Старт нового турнира был запланирован на 1 сентября, но турнир может начаться и раньше — уже 1 июля.

Премьер-министр предупредил, что в случае возникновения эпидемиологической опасности «все снова закроется».

Рютте напомнил, что под открытым небом заразиться сложнее, но многие люди подхватили COVID-19 во время матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» в Бергамо, где разразился один из крупнейших «вирусных пожаров» в мире. Также выяснилось, что матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса.