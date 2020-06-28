Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе.

Полиция сообщила, что получила вызов в 12.10 по местному времени (14.10 мск) в связи с нападением.

«Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Полиция сообщила, что офицеры сейчас находятся на месте инцидента.

INCIDENT, ARGYLE STREET

We can confirm that we were called at 12.10pm on Sun 28 June, to a report of an assault in Argyle Street, Glasgow.

Officers are currently at the scene. We believe this was a targeted assault and we do not believe there is a threat to the wider public. pic.twitter.com/CO1ukRHGIa — Glasgow City Centre Police (@GlasgowCPolice) June 28, 2020

Газета Daily Mail сообщает, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.

В пятницу в гостинице в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.