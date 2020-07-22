Обряд венчания впервые выполнен в Главном храме Вооруженных сил России — церемонию прошел ветеран Великой Отечественной войны с супругой, сообщает в среду Минобороны.
«Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — говорится в релизе.
Анатолий Никифорович — ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.
Ирина Ковалева призналась, что это очень символично для их семьи: «Вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот я подумала, что, наконец, наша мечта осуществляется».
Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.
«Венчанный брак — это особая ответственность, и в этом браке вы отдаете частичку друг друга. Это, конечно, не последнее венчание в Главном храме, и в этом есть особая гордость — обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны», — сказал епископ, которого цитирует военное ведомство.