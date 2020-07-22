Обряд венчания впервые выполнен в Главном храме Вооруженных сил России — церемонию прошел ветеран Великой Отечественной войны с супругой, сообщает в среду Минобороны.

«Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна — супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени», — говорится в релизе.

Анатолий Никифорович — ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Ирина Ковалева призналась, что это очень символично для их семьи: «Вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот я подумала, что, наконец, наша мечта осуществляется».

Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.