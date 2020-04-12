В середине предстоящей недели Москва окажется в тылу циклона. Столицу ожидает похолодание, ночные заморозки и мокрый снег, сообщил в воскресенье, 12 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, если в понедельник в мегаполисе еще будет тепло, дальше начнется понижение температуры, пишет ТАСС. Задуют северные ветры, будет пасмурно и холодно. В связи с приходом циклона в столице прогнозируется мокрый снег.

Потепление начнет возвращаться в Москву в пятницу, уточнил Вильфанд.

Ранее в воскресенье он рассказал, что температура ниже нормы ожидает регионы юга России в ближайшие дни. Накануне Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.