Температура воздуха в России в феврале, как ожидается, будет заметно ниже январской, сообщил 16 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но тем не менее это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться», — заявил метеоролог.

В этот же день сообщалось, что в Москве установлен первый температурный рекорд 2020 года. По данным метеорологов, температура воздуха в утренние часы в четверг достигла отметки +3,1 градуса, достигнув рекорда 1925 года.

16 января в пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция Вильфанда. Он рассказал о причинах аномально теплой зимы в России и о том, ждать ли россиянам крещенских морозов и в каких регионах. Также в ходе мероприятия будут даны прогнозы зимовки озимых культур.