На всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия, заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Якутии температура выше нормы на 20 градусов.

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на 6 — 8 градусов выше нормы температура, а на азиатской — от 8 до 20 аномалия. Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Вильфанд указал, что аномалия связана с проникновением атлантического воздуха через Уральские горы.

Во вторник, 7 января, в Красноярске ожидается до минус 20 градусов, в Омской области – до минус пяти, в Москве 0…-2 градуса.

4 января в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие 10 дней. Отмечалось, что условия для теплой погоды создают антициклоны, которые формируются на южных широтах.