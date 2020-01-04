Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Гидрометцентре.

«2 января был перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8 градуса) и в Нижнем Новгороде (+4,7 градуса)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем месяце наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы составит +16 градусов и более. По данным синоптиков, температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки.

Ранее 4 января в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие 10 дней. Отмечалось, что условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.