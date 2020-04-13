Жителей столичного региона ждет умеренно-теплый пасхальный день. Об этом «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «резкого взрыва тепла» не ожидается. Москвичей ждет переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем около +10 градусов. При этом Вильфанд отметил, что прогноз будет еще корректироваться.

Также руководитель Гидрометцентра напомнил, что пасхальные дни в столичном регионе обычно не отличаются по погодным характеристикам. В основном наблюдается умеренная погода от +10 до +15, переменная облачность и небольшие дожди, хотя бывали дни с погодой выше 20 градусов тепла.

12 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура ниже нормы на четыре градуса ожидает регионы юга России в ближайшие дни.

11 апреля Вильфанд заявил, что температура в Москве в ближайшие пять дней будет около климатической нормы для этого времени года.