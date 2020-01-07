Погода в первый рабочий день в Москве после новогодних праздников, 9 января, будет «неласковой». Об этом заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже 8-го днем мы прогнозируем, в связи с перемещением теплого фронта, увеличение скорости ветра до порывов до 15 м/с, и в дальнейшем, 9-го, ветер будет порывистый — 12—17 м/с», — цитирует его «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что в первый рабочий день будет наблюдаться оттепель и небольшая плюсовая температура.

Он подчеркнул, что 9 января будет «неласковая погода», поскольку температура в этот день превысит норму на девять градусов, а также будет наблюдаться мокрый снег и гололедица.

Ранее, 4 января, в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на 5–8 градусов в ближайшие 10 дней. Отмечалось, что условия для теплой погоды создают антициклоны, которые формируются на южных широтах.