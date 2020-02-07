В Москве и Подмосковье выходные ожидается солнце и мороз до -15 градусов. Об этом в пятницу, 7 февраля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наверное, для большинства москвичей это будут интересные выходные, поскольку температура будет характерной для первой декады февраля — морозная погода и солнце. Понижению температуры будет способствовать отсутствие облачного покрывала», — сообщил он агентству.

Вильфанд отметил, что минимальная температура в Москве в ночь на 8 февраля будет составлять -13…- 15 градусов, а в Московской области температура опустится до -18. В субботу же в столице будет до 8 градусов мороза.

Накануне в Гидрометцентре сообщили о «желтом» уровне опасности Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра и гололедицы. По словам специалистов, погода является потенциально опасной. Предупреждение о ветре будет действовать до 18:00 пятницы, 7 февраля, а о гололедице — до 12:00 субботы, 8 февраля.