Грядущий февраль в европейской части России окажется холоднее января. Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, особо сильных морозов синоптики не ожидают, но в сравнении с январем погода установится по-настоящему зимняя.

«Он [февраль] будет неоднородным, будут и периоды похолодания до 5–10 градусов. Температура ожидается по расчетам ниже 10 градусов мороза», — цитирует его «РИА Новости».

22 января зарубежные синоптики сообщили, что температура воздуха в предстоящем феврале в Европе может на 6–8 градусов превысить климатическую норму.