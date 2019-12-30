Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на территории страны в январе ожидается исключительно теплая погода. Синоптики называют такую погоду «красной», так как именно этим цветом она отмечается на карте.

«Еще теплый прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — приводит его слова РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.

Вильфанд добавил, что ниже климатической нормы температура опустится в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

Ранее в тот же день Вильфанд заявил, что 2 января в Москву придет потепление и сохранится до субботы, 4 января. Также он рассказал, что 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, отмечает «Газета.ру».