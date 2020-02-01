Похолодание в Московском регионе сменится очередным потеплением уже 9 февраля. Об этом сообщил и. о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 1 февраля.

По его словам, отрицательные температуры — -2…-3 градуса — продержатся до 8 февраля, но уже на следующий день столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

В то же время Вильфанд отметил, что данный прогноз является предварительным, пишет ТАСС.

Похолодание в начале февраля Вильфанд прогнозировал накануне, 31 января. По его словам, на первой неделе месяца будет «настоящее морозище» по сравнению с аномально теплым январем, это обуславливается затоком холодного воздуха с Карского моря.

Так, днем столбики термометров будут опускаться до -5 градусов, а ночью — до –5… –9 градусов. При этом 1 февраля в Москве ожидается от -1 до +1 градуса, пишет «Газета.ру».

В конце января специалист обещал жителям Москвы и Московской области снежный февраль при температуре выше нормы. По его словам, снежный покров будет нарастать, и его будет достаточно для катания на санках и лыжах.