В Гидрометцентре России рассказали, в чем причина теплой зимы в России. Климатологи предполагают, что всё дело в глобальном потеплении. Об этом заявил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 12 января.

«В целом температура повысилась на 2–2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что текущая тенденция превращения «русских зим» в «европейские» сейчас широко обсуждается климатологами. Однако предметно об этой теме можно будет говорить опираясь на многолетние исследования синоптиков.

11 января Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении. Ожидается, что в начале следующей недели температура составит около нуля градусов.

10 января синоптики уже рассуждали о причинах аномально теплой погоды. Предполагается, что пока над большей частью страны еще не сформировалась зона высокого давления, которая обычно возникает над западной и восточной Сибирью.

7 января сообщалось, что на всей территории России наблюдается положительная температурная аномалия. Например, в Якутии температура выше нормы на 20 градусов.