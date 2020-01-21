Погоду в России в течение зимы определяет теплый ветер из Атлантики, рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этом году теплый атлантический воздух превратил погоду на азиатской территории России в «экстремально теплую».

«Происходит один и тот же процесс: перенос воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Необычно, что эта ситуация так долго длится. Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Он так называемый Восточно-Сибирский, он и определяет погоду», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Вильфанд отметил, что у Азии свой континентальный климат, поэтому нынешняя ситуация крайне редкая. Он указал, что из-за перемещения атлантического воздуха, в Сибири и Красноярском крае погодные аномалии достигнут 20 градусов.

«Там очень тепло, а будет экстремально тепло», — добавил он.

16 января Вильфанд дал прогноз на февраль. По его словам, последний зимний месяц станет холоднее января, также возможен снег.