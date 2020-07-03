Ограничения, введенные по всей России весной из-за эпидемии коронавируса, ожидаемо привели к заметному снижению количества ДТП на дорогах страны. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава ГИБДД Михаил Черников.

«Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП. За этот период зарегистрировано снижение основных показателей аварийности. В марте снизилось количество ДТП на 5% и составило 10 031. Число погибших снизилось на 2,8%. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4%. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3%. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4% и составило 9371. Число погибших снизилось на 15,6% (1075 человек)», — рассказал Черников.

Глава ГИБДД также отметил, что за пять месяцев 2020 года в России на 9,6% уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Таких ДТП было зафиксировано 4504.

«Снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. Снятие ограничительных мер, наступление летнего курортного и каникулярного сезона, несомненно, отразится на восстановлении трафика. Сейчас ситуация нестабильна. В разные дни отмечается то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Но то, что водители отвыкли от привычного ритма, очевидно, и это требует от них более аккуратного поведения на дороге», — добавил Черников, пообещав, что ГИБДД постарается принять меры для сохранения сложившейся динамики снижения аварийности.

Напомним, в мае спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт сообщил, что ограничения, введенные в большинстве стран из-за пандемии коронавируса, привели к снижению смертности на дорогах на 50-60%. При этом он признал, что смертность на дорогах не везде снизилась пропорционально сокращению общего трафика. Так, во Франции в марте 2020 года смертность на дорогах снизилась на 40%, хотя интенсивность трафика упала сильнее. Тодт объяснил это ростом числа случаев превышения скорости на опустевших дорогах.

Спецпосланник выразил надежду на сохранение сниженных показателей смертности в ДТП и после окончания пандемии. «Я хотел бы призвать правительства укрепить свои транспортные системы, чтобы сохранить цифры на нынешнем уровне, даже когда они ослабят карантинные меры», — сказал он.