При планировании поездок между регионами в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции необходимо следить за оперативной информацией и иметь при себе все необходимые документы, сказано на сайте ГИБДД России в пятницу, 24 апреля.

В Госавтоинспекции отметили, что в большинстве регионов нет ограничений на проезд транзитного транспорта.

Все ограничения вводятся руководством субъектов, что необходимо учитывать при планировании поездки. Для этого рекомендовано изучить информацию на официальных сайтах региональных властей, на которых также публикуются схемы проезда или объезда транзитного транспорта.

«Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. — в зависимости от ситуации). Если есть возможность — справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что все поездки следует планировать только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, то следует соблюдать самоизоляцию.

13 апреля сообщалось, что Госавтоинспекция России временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, ГИБДД из-за коронавируса стала обменивать водительские удостоверения и регистрировать автомобили в особом порядке. Также Госавтоинспекция начала выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений на фоне пандемии коронавируса.