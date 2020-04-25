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Водители при передвижении между российскими регионами должны изучить информацию о возможных ограничениях на сайтах местного самоуправления. С такой рекомендацией выступили в пресс-службе ГИБДД.

«По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов», — говорится в сообщении на сайте инспекции.

В ГИБДД рекомендовали перед поездкой внимательно изучить оперативную информацию на официальных сайтах органов власти регионов, через которые планируется поездка.

«Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. — в зависимости от ситуации). Если есть возможность — справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса (коронавирусной инфекции COVID-19. — RT)», — отметили в ведомстве.

13 апреля начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.

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