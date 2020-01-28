Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть осторожнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» во вторник, 28 января.

Инспекторы подчеркнули, что сейчас во многих регионах страны наблюдается ухудшение погодных условий. Как правило, к этому приводят перепады температур или усиление осадков. По данным ГИБДД, особенно сложная ситуация складывается на Урале. Например, в Оренбургской области из-за снега и метели была перекрыта часть федеральной автодороги «Урал».

«Автолюбителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов, в случае крайней необходимости поездки проверить техническое состояние своего автомобиля, в пути быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции», — говорится в заявлении.

Подобные сложности из-за погодных условий коснулись и Сибири. Отмечается, что в Алтайском крае из-за снега и метели прекращено движение на нескольких автодорогах регионального значения.

«Как свидетельствуют социологические исследования, водители часто недооценивают опасность дороги в условиях непогоды. По данным соцопросов, около 70% респондентов знают о том, что погодные условия, согласно ПДД, накладывают ограничения на скорость движения автомобилей», — упомянули в ГИБДД.

Вместе с тем большинство водителей отмечают, что снижать скоростной режим они будут только при очень плохой погоде, а такие меры, как использование противотуманных фар или сокращение количества перестроений, автолюбители используют крайне редко.

Как сообщают в ГИБДД, за последние несколько дней в стране произошел ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими факторами которых стали неблагоприятные погодные условия.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток, что является особенно актуальным в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

Ранее в этот же день в Новосибирске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов. Власти города сообщили, что для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий будет задействована дополнительная техника.

23 января режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за непогоды. Все силы и средства, ведомства и службы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям из-за снегопадов.