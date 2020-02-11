В московской Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов к осторожности из-за снегопада. Об этом 11 февраля агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам представителей ГИБДД, в столице начался обильный снегопад, сопровождающийся ветром. На дорогах в такую погоду возможна гололедица и налипание снега. В этой связи водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, примут меры для безопасного и бесперебойного движения транспорта, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, они помогут дорожно-эксплуатационным службам и проконтролируют состояние дорожного покрытия.

По прогнозам синоптиков столичного метеобюро, в Москве до вечера 12 февраля может выпасть до 5 см снега, и он не растает, несмотря на температуру около нуля градусов. Осадки будут идти в основном в виде снега. В течение дня 11 февраля выпадет 1–2 см снега, а 12 февраля — 1–2 см снега ночью, до 2 см снега днем, пишет «РИА Новости».

Ранее, 11 февраля, сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и порывистом ветре. Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. В ночь на среду, 12 февраля, столбик термометра может опуститься до –1 градуса.