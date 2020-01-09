В новогодние каникулы с 1 по 8 января сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали почти 500 автомобилистов за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте ГИБДД Москвы в четверг, 9 января.

«Общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, составило 475 человек, из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 20 водителей были задержаны повторно. Их привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Проведение подобных мероприятий, сообщает ведомство, помогает не только выявить нетрезвых водителей, но и «повысить ответственность участников дорожного движения».

В конце декабря сообщалось, что сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.