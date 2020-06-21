Восемь сотрудников полиции пострадали в немецком городе Геттинген в результате акции протеста жильцов дома, помещенного в карантин, передает телерадиокомпания NDR со ссылкой на начальника полиции города Уве Люрига.

Многоэтажный комплекс, в котором проживают около 700 жильцов, поместили в карантин в четверг после того, как более чем у сотни проживающих в нем людей обнаружили коронавирус.

Как сообщает телерадиокомпания, ситуация обострилась в субботу, когда порядка 200 жителей комплекса предприняли попытку прорвать заграждение и атаковали полицейских. Отмечается, что протестующие бросали в полицейских камни, бутылки и другие предметы. Полиция в свою очередь применила перцовый газ.

На сегодняшний день в Германии известно более чем о 189 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 8,8 тысячи летальных исходов. Более 174 тысяч пациентов смогли справиться с болезнью.