Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия имеет шанс защитить «Северный поток — 2», пока Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, немецкая сторона должна защитить этот проект «быстро и дать понять, что настроена серьезно».

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам», — отметил Эрнст.

Он выразил уверенность, что американская сторона отреагирует только на такие ограничительные меры. Депутат добавил, что он также предлагает рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.

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