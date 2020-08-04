Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.

"Мы уже находимся во второй, невысокой волне роста (числа заболевших — Прим. ред). Отсюда опасность, что мы можем комбинацией из желания оттеснения (понимания угрозы) и возврата к нормальности растратить те успехи, которых мы в Германии достигли", — заявила Йона изданию Augsburger Allemeine .

Она подчеркнула, что вторая волна по своим масштабам не сравнима с первой волной эпидемии в стране, пик которой пришелся на март-апрель. По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся. Медик предположила, что госпитали будут оставлять меньше коек интенсивной терапии свободными для потенциальных больных COVID-19, «потому что пандемия развивается медленно». Число таких мест будет расширяться постепенно, по мере их заполнения.

Йона призвала следовать нормам безопасности, отметив необходимость ношения маски и соблюдение гигиены. Противников ношения масок она сравнила с противниками пристегиваться ремнем в автомобиле — как и ремень, «маска спасает жизни».

В то же время эпидемиологи пока не называют рост числа случаев заражения COVID-19 в Германии второй волной. В последние две недели ежедневный рост приблизился к тысяче, тогда как в начале июля прирост составлял меньше 500 случаев. На этом фоне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял 28 июля, что в Институте не знают, «является ли это началом второй волны, но это может (быть так)».