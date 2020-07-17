Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.

«После нескольких дней розыска скрывшегося в лесах вокруг Оппенау Ива Рауша полиции удалось задержать подавшегося в бега 31-летнего. В результате были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия», — говорится в пресс-релизе полиции.

Подробности операции будут объявлены на пресс-конференции в 20.00 местного времени (21.00 мск).

Полицейская операция по поиску Рауша началась в районе Оппенау в воскресенье, 12 июня, тогда сообщилось, что вооруженный «луком и стрелами», а также пистолетом и ножом неизвестный, угрожая пистолетом, обезоружил полицейских и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. В поисках, которые продолжались почти шесть полных суток, были задействованы около 200 сотрудников сил правопорядка и вертолеты, прокуратура ведет расследование. В понедельник школы и детские сады были закрыты, полиция рекомендовала сопровождать школьников, а в детские сады детей можно было водить по усмотрению родителей.

Подозреваемый был ранее судим, прошлой осенью он оказался без крыши над головой, оставаясь при этом безработным. В 2009 году он тяжело ранил знакомую из арбалета, за что был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. По данным Bild, в реестре судимости также имеется информация о других правонарушениях, в том числе хранение детской порнографии, кража, повреждения имущества. Кроме того, он с 2019 года находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатых веществ.

В пятницу телеканал n-tv со ссылкой на прокуратуру сообщил, что в юношестве он был также осужден за разжигание межнациональной ненависти. Когда ему было 15 лет, он поменял табличку в молодежной организации таким образом, чтобы надпись содержала слова «евреи прочь». Праворадикальные настроения выражались среди прочего в использовании свастики, нацистской символики и антисемитских высказываний. Как несовершеннолетнего его приговорили к восьми месяцам условно, но после определенного периода наказание сняли, так как не было иных происшествий. Позднее расследований в связи политически мотивированными преступлениями в его отношении не было. Прокуратура также указывала ранее, что не располагает данные о политических мотивах произошедшей в воскресенье стычки с полицией.