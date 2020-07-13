Генпрокуратура ФРГ санкционировала задержание двух граждан Сирии по подозрению в членстве в иностранной террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»*, задержания и обыски произведены в Наумбурге и Эссене, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, один из подозреваемых присоединился в Сирии к вооруженной группировке, которая позже вошла в «Джебхат ан-Нусра»*. В июле 2012 года он принял участие вместе с другими боевиками в казни схваченного офицера вооруженных сил Сирии. Второй подозреваемый вел съемку казни, а также сделал комментарии к этой видеозаписи, которую был намерен использовать в пропагандистских целях.

Задержанные сегодня будут доставлены в суд, который изберет для них меру пресечения.

* Запрещенная в России террористическая группировка.