Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 633, зафиксированы четыре новых летальных исхода, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Сутками ранее сообщалось о 340 новых случаях заражения.

По последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Германии достигло 206 242, скончались 9 122 пациента с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.