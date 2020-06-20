Число инфицированных коронавирусом в Германии увеличилось за минувшие сутки на 601, умерли еще 11 человек. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Накануне сообщалось о 770 новых случаях заражения коронавирусом и 16 смертях.

Всего в Германии было зафиксировано 189 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время скончались 8883 пациентов. Излечились 174,7 тыс. человек.

Отмечается, что большая часть случаев заболеваний зафиксировано в Баварии – более 47 тыс. случаев, в Северном Рейне-Вестфалии – более 40 тыс. заболевших, Баден-Вюртемберге – более 35 тыс. человек. В Берлине заболели 7733 человек.