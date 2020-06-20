Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 601, скончались еще 11 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 770 новых случаях заражения и 16 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 189 135 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 883 пациента с коронавирусом. Выздоровели 174,7 тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 827), Северном Рейне-Вестфалии (40 372) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 733 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.