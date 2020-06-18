Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 580, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 345 новых случаях заражения и 30 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 187 764 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 856 пациентов с коронавирусом. Выздоровели более 174 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 747), Северном Рейне-Вестфалии (39 777) и Баден-Вюртемберге (35 218). В Берлине выявлены 7 475 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.