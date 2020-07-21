Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 522 за сутки, четыре человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 249 новых случаях заболевания и двух летальных исходах.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 202 345, скончались 9090 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 180 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.