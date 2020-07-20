Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 249 за сутки, два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 202 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 823, скончались 9086 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,8 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 775), Северном Рейне-Вестфалии (46 075) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружены 8779 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.