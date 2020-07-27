Германия выступает против возвращения России к формату «Большой семерки», заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

Дипломат подчеркнул, что причиной исключения Москвы из этого формата стало воссоединение страны с Крымом, а также ситуация на Украине.

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — отметил Маас.

Он также не согласился с предложением президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 четыре страны — Россию, Индию, Республику Корею и Австралию. По словам министра, устраивающий Берлин формат заключается именно в клубе семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати.

Также Маас высоко оценил опыт российского коллеги Сергея Лаврова. Он добавил, что глава российской дипломатии последовательно отстаивает интересы своей страны, однако с ним всегда возможно «найти решение».

«Группа семи» («Большая семерка», G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе всемером.

О возможном возобновлении формата «Большой восьмерки» говорил в августе Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.

Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата «Большой восьмерки», но для нее это не самоцель.