Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, связанных со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies, выявлено в Германии, сообщил министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман.

"На данный момент уполномоченные власти относят к вспышке у Tönnies в общей сложности 2119 случаев", — заявил министр изданию Neue Osnabrücker Zeitung. Еще 67 случаев, предположительно, связаны с мясокомбинатом.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников предприятия мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло. Из-за вспышки на мясокомбинате на карантин были помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. На настоящий момент предприятие восстановило работу, приостановленную из-за вспышки.

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