Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 781 за сутки, семь человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 815 новых случаях заболевания COVID-19 и десяти летальных исходах.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 204 964, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 189,8 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 260), Северном Рейне-Вестфалии (47 257) и Баден-Вюртемберге (36 819). В Берлине зарегистрированы 8957 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.