Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 630 за прошедшие сутки, скончались еще 13 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 587 новых случаях заражения и 19 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 192 079 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8927 пациентов с коронавирусом. Выздоровели почти 177 тысяч человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 122), Северном Рейне-Вестфалии (41 992) и Баден-Вюртемберге (35 446). В Берлине выявлен 8021 случай инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.