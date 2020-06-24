Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 587 за прошедшие сутки, скончались еще 19 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях заражения и десяти летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 191 449 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 914 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 176,3 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 995), Северном Рейне-Вестфалии (41 678) и Баден-Вюртемберге (35 409). В Берлине выявлены 7 975 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.