Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 583, количество летальных исходов возросло на четыре, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 534 новых случаях.

По последним данным института, в Германии в общей сложности выявлено 200 843 случая заражения коронавирусом, скончались 9082 пациента с COVID-19.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 631), Северном Рейне-Вестфалии (45 710) и Баден-Вюртемберге (36 264). В Берлине обнаружено 8725 случав заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.