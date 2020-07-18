Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 529, еще один человек умер, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 583 новых случаях инфицирования.

По последним данным института, в Германии в общей сложности выявлена 201 372 случая заражения коронавирусом, скончались 9083 пациента с COVID-19. Всего выздоровели около 187 200 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 702), Северном Рейне-Вестфалии (45 910) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружено 8748 случав заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.