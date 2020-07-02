Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 503, еще девять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 466 новых случаях и 12 летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в общей сложности 8 994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 547), Северном Рейне-Вестфалии (43 436) и Баден-Вюртемберге (35 744). В Берлине зарегистрированы 8 302 случая инфицирования.