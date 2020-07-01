Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 466, еще 12 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 498 новых случаях и 12 летальных исходах.

По информации института, всего в Германии выявили 194 725 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в общей сложности 8 985 заболевших. Выздоровели приблизительно 179,8 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 480), Северном Рейне-Вестфалии (43 242) и Баден-Вюртемберге (35 694). В Берлине зарегистрированы 8 243 случая инфицирования.