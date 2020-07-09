Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 397 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.

По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 783 случая заражения коронавирусом, скончались 9048 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.