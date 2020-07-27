Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 340, новых летальных исходов не зафиксировано, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 305 новых случаях заражения.

Таким образом, по данным института, общее число заражений коронавирусом в ФРГ достигло 205 609, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели около 190 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.