Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 202 за сутки, еще один человек скончался, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 529 новых случаях заболевания и одном летальном исходе.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 201 574, скончались 9084 пациента с подтвержденным COVID-19. Выздоровели около 187,4 тысячи человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 710), Северном Рейне-Вестфалии (46 024) и Баден-Вюртемберге (36 342). В Берлине обнаружено 8774 случав заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.