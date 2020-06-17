Крупные мероприятия в ФРГ будут отменены до конца октября из-за коронавируса, заявил на брифинге по итогам встречи с коллегами из 15 федеральных земель Германии и канцлером Ангелой Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«В отношении больших мероприятий мы еще раз четко заявили о том, что запрет продлится по октябрь, особенно в тех случаях, если шансов проследить последствия нет, как, например, во время семейных праздников, участников которых можно установить», — сказал Зедер, добавив, что осенью власти вновь намерены обсудить этот вопрос в преддверии сезона карнавала в ФРГ.

«Лично я очень осторожен в этом вопросе, но посмотрим позже», — добавил он.

Ранее власти ФРГ сообщали о том, что крупные мероприятия в ФРГ численностью свыше тысячи человек будут отменены до конца августа в связи с пандемией коронавируса. В этом связи в ФРГ уже отменены крупные ежегодные промышленные выставки, музыкальные акции, а также пивной фестиваль «Октоберфест» в Баварии.