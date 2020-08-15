В Германии турист пожаловался на то, что ему подали «салат», который стоил шесть евро (520 рублей), а состоял из нарезанных помидоров, сообщает The Sun.

Такое блюдо он получил после пешего тура по острову Амрум.

К кусочкам помидоров были добавлены ломтики лука. Гость добавил, что в салате вообще не было специй и заправок.

Пользователи соцсетей поддержали отдыхающего. «Этот салат печальнее моей жизни», — пошутил один из них. Многие возмущались стоимостью блюда.

Это не первый случай, когда туристам приходится дорого платить за еду за границей. Например, два путешественника рассказывали о ресторане в Риме, где обед из двух тарелок спагетти и рыбы им обошелся в 429 евро (37130 рублей).