Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.

Забастовки проходят на объектах в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне и Кобленце. В воскресенье профсоюз призвал сотрудников Amazon провести забастовку в понедельник и вторник в рамках кампании за заключение тарифного договора «Хорошая и здоровая работа», который должен гарантировать безопасность и защиту здоровья сотрудников на фоне пандемии.

«Мы ужесточаем свой стиль поведения, так как Amazon не показывает благоразумия и создает угрозу здоровью сотрудников с целью обогащения концерна», — заявил представитель профсоюза. Он привел в пример недавнюю вспышку коронавируса на объекте Amazon в Бад-Херсфельде. «По нашей информации, там заразились по меньшей мере 30-40 коллег», — добавил он. Кроме того, профсоюз требует повышения оплаты труда.

Сколько человек участвует в забастовке, пока неизвестно. В логистическом центре в Райнберге, по данным Ver.di, отложили работу около 400-450 человек. В Лейпциге профсоюз ожидает, что к забастовке присоединится примерно такое же число сотрудников.