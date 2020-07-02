Семь солдат армии США пострадали в ФРГ во время прыжков с парашютом, трое в тяжелом состоянии, сообщает региональное онлайн-издание Oberpfalz Echo.

По данным издания, трагедия произошла в среду вечером, военнослужащие на тренировочной базе армии США в Графенворе, отрабатывавшие прыжки с парашютом, ошибочно были выброшены на деревья. Все пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.

На место трагедии были вызваны местные спасатели и полиция. Также в операции участвовали спасательные и полицейские вертолеты из Нюрнберга. Они оказали помощь в поиске парашютистов, некоторых потребовалось снять с деревьев, в ветках которых они запутались. В настоящее время на базе Графенворе проходят учения, сообщает издание.