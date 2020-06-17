В немецкой Баварии в пустующем здании, располагающемся у вокзала в Гюнцбурге, произошел взрыв. Как пишет местная полиция в своем официальном аккаунте в Twitter, ранено 15 человек. Все они получили легкие травмы.

«Вокзал в настоящее время оцеплен, на месте находятся полиция и пожарные», — сказано в полицейском сообщении.

Предварительная версия правоохранителей — взрыв газового баллона, но эксперты еще будут устанавливать все причины произошедшего. Взрыв нанес урон нескольким зданиям и 30 автомобилям. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро.